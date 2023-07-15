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Владимир Шаран: Появление у руля Миная стало для меня вызовом

Премьер-лига
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Коуч закарпатского клуба поделился планами на сезон

Владимир Шаран: Появление у руля Миная стало для меня вызовом

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран в интервью sport.ua поделился впечатлениями от работы в клубе и открыл планы относительно будущего сезона в УПЛ:

"Прошлый сезон был самым тяжелым в моей уже довольно длительной тренерской карьере. Приходилось создавать фактически новую команду и в таких случаях пазлы далеко не всегда складываются как следует. Но постепенно, кирпичик к кирпичику, выстраивали командную игру, затем появилась стабильность, что положительно сказалось на результате."

Коуч объяснил смену состава на сезон:

"Это футбольная жизнь, где есть место ротации. Все же, в целом, мне жаль, что в клубе не остались Олег Горин, принявший приглашение и Игорь Гончар. Остальных игроков, покинувших команду, нельзя назвать основными".

Шаран также ответил на вопрос о том, что "Минай" часто называют командой "сбитых летчиков":

"Я бы не заявлял так категорично. Все же, это унизительно для игроков, подавляющее большинство которых также выступали в УПЛ. Кому-то это удавалось лучше, кому-то - хуже. К сожалению, "Минай" не из тех команд, которые могут позволить себе покупать известных футболистов. Ставку делаем или на свободных агентов, или на молодежь, рассчитывая на ее прогресс."

В конце тренер добавил, что его контракт с клубом заканчивается через год и его продление будет зависеть от того, какое место команда займет на финише.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
sport.ua

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