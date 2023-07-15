Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рекордсмен Днепра-1 отыграл 250-й матч за клуб
Игорь Когут может считаться старожилом команды
Фото: scdnipro1.com
"Днепр-1" на своем официальном сайте сообщил о том, что полузащитник команды Игорь Когут провел 250-й матч за днепрян (товарищеская игра против "Руха"). Это рекорд клуба.
На счету Когута 139 игр в чемпионатах Украины (85 матчей в УПЛ, 24 игры в Первой лиге, 30 – во Второй лиге), 17 поединков в Кубке Украины, 9 матчей в еврокубках и 85 товарищеских игр. В 250-ти матчах на счету Игоря 53 гола и 28 результативных передач.
Отметим, что только два игрока провели за "Днепр-1" 200 и более матчей. Кроме Когута, это еще Сергей Логинов.
Популярное сейчас
- Громкий трансфер Днепра-1, торги по Трубину, ситуация с телепулом в УПЛ. Главные новости за 14 июля
- Игроки молодежной сборной Украины присоединились к Динамо на австрийском сборе
- Дирекция УПЛ утвердила время и даты начала матчей 1 тура Премьер-лиги на следующий сезон
- Президент Миная: На Милевского тяжело даже смотреть, парню нужна помощь
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана