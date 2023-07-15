Рекордсмен Днепра-1 отыграл 250-й матч за клуб

"Днепр-1" на своем официальном сайте сообщил о том, что полузащитник команды Игорь Когут провел 250-й матч за днепрян (товарищеская игра против "Руха"). Это рекорд клуба.

На счету Когута 139 игр в чемпионатах Украины (85 матчей в УПЛ, 24 игры в Первой лиге, 30 – во Второй лиге), 17 поединков в Кубке Украины, 9 матчей в еврокубках и 85 товарищеских игр. В 250-ти матчах на счету Игоря 53 гола и 28 результативных передач.

Отметим, что только два игрока провели за "Днепр-1" 200 и более матчей. Кроме Когута, это еще Сергей Логинов.