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Рекордсмен Днепра-1 отыграл 250-й матч за клуб

Премьер-лига
(2 голосов)

Игорь Когут может считаться старожилом команды

Рекордсмен Днепра-1 отыграл 250-й матч за клуб

Фото: scdnipro1.com

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" на своем официальном сайте сообщил о том, что полузащитник команды Игорь Когут провел 250-й матч за днепрян (товарищеская игра против "Руха"). Это рекорд клуба.

На счету Когута 139 игр в чемпионатах Украины (85 матчей в УПЛ, 24 игры в Первой лиге, 30 – во Второй лиге), 17 поединков в Кубке Украины, 9 матчей в еврокубках и 85 товарищеских игр. В 250-ти матчах на счету Игоря 53 гола и 28 результативных передач.

Отметим, что только два игрока провели за "Днепр-1" 200 и более матчей. Кроме Когута, это еще Сергей Логинов.

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В статье: Игорь Когут СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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