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У двух африканских легионеров Полесья сложности с документами: они не сыграли в двух последних матчах команды
Клуб будет продолжать искать усиление на трансферном рынке
Фото: ФК Полісся
Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев объяснил, почему африканские легионеры команды не приняли участие в двух последних матчах команды на сборах в Австрии.
“Оба – Аниагбасо и Джарджу – в клубе и в команде. Но есть временные трудности с документами. Потому они присоединятся к “Полесью” уже в Житомире 16 июля”, - заявил Калитвинцев.
Наставник также прокомментировал для УФ шаги "волков" во время летней трансферной кампании.
“Простите за банальность, но хорошая у нас трансферная компания или нет, покажет только сам сезон. Ребята пришли к нам очень качественные. Команда хорошо укрепилась, но ставить точку в нашей летней трансферной компании еще рано.
Трансферная кампания будет идти и после начала сезона, весь август – до закрытия окна. Да и даже после этого. Мы понимаем, как тяжело искать качественных игроков. Усиливаться хотят не только мы. Это ежедневная круглосуточная работа, важно, чтобы в команде была здоровая конкуренция. Мы не останавливаемся на каких-либо сроках”, - сказал Калитвинцев
Официальный старт сезона для "Полесья" запланирован на 29 июля выездным поединком первого тура УПЛ против "Вереса".
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