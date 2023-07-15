Тренер Вереса: Понимаем, каким тяжелым будет чемпионат

Вчера, 14 июля, ровенский "Верес" провел спарринг против тернопольской "Нивы". Сыграли вничью 0:0. Итог игры подвел главный тренер ровенцев Сергей Лавриненко.

- Не готовились как-то именно к этой игре. У нас есть четкий план тренировок. Команда сейчас работает под серьезной нагрузкой – по две тренировки в день. Поэтому сегодня было много технического брака. Даже те, кто хорошо работает с мячом – сегодня ошибались.

Но главное – не сегодняшняя игра, а матчи чемпионата. Предстоит много работы: как в тактическом плане, так и над физическими кондициями. Понимаем, каким тяжелым будет чемпионат. Поэтому нужно работать над всеми компонентами игры.

Нам пока не хватает качественного взаимодействия между игроками. Но у нас много новичков, есть футболисты на просмотре. У всех разная степень готовности. Время еще есть – будем прибавлять.

"Нива" сегодня играла очень мотивированно. Так всегда, когда ниже по рангу команда играет против выше по рангу. Ребята хотели себя показать на фоне команды УПЛ. Я давно знаю Василия Малыка – его подопечные всегда играют в скоростной футбол. Сегодня они тоже показали добротную игру.

Мы продолжаем готовиться к сезону. Завтра у нас утренняя тренировка. Сразу потом едем во Львов и там готовимся к игре с "Карпатами" 17 июля. Разберем сегодняшний матч и исправим ошибки. У нас сейчас очень насыщенный график. В понедельник играем с "Карпатами" и через день сыграем с "Кривбассом". Обе команды показывают мощный футбол. Проверим себя на фоне сильных соперников, – сказал тренер.

Отметим, что первый матч чемпионата "Верес" сыграет против "Полесья" 28-го июля.