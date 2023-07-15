Президент Вереса – об УПЛ ТВ: Нам предлагают зайти в колхоз, в ОСМД, без концепции и модели

Президент Ровенского "Вереса" Иван Надеин прокомментировал идею создания и функционирования УПЛ ТВ. Функционер заявил, что "Верес" не собирается присоединяться к инициативе.

"У нас сегодня было два фактических варианта, потому что Сетанта отказалась от телепула, где нет всех 16-ти клубов. Они готовы только при условии, что только 16 будет. Поэтому у нас осталось два варианта – либо предложение УПЛ ТВ, либо клуб сам будет заниматься трансляцией.

Но для нас предложение УПЛ ТВ так и остается неизвестным. Мы никак не можем понять этот формат, и нам предлагают инвестировать в проект, в котором нет менеджмента, нет бюджета, нет окупаемости. Соответственно, в такой проект будет сложно инвестировать. Потому мы просто не видим в этом смысла.

Для нас остается единственный вариант – транслировать на Veres TV. Дальше мы готовы, если появится менеджмент, появится концепция, появится бюджет, мы готовы рассматривать вариант приобщиться. Потому что мы всегда понимаем, что единственный вариант заработать всем – в объединении. Но нигде в мире нет такого формата, как УПЛ ТВ. Продают, как правило, права профессиональным бродкастерам, профессиональным компаниям, которые этим занимаюсь.

Идти в колхоз мы не хотим, а нам предлагают идти в колхоз фактически. Зайти в колхоз, в ОСМД, где куча участников без нормального руководства, без концепции, без модели, без бюджета – простите меня. В эту историю не готовы входить", - сказал Надеин.