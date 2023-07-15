Денисов: Setanta приняла решение не сотрудничать с УПЛ, с той частью клубов, которые готовы были сотрудничать с ней

Директор "Полесья" по маркетингу, медиа и спонсорству Александр Денисов прокомментировал ситуацию по трансляциям матчей его команды в УПЛ и телепула в целом.

"Сейчас у нас нет окончательного решения относительно того, как и где будет транслировать свои домашние матчи "Полесье". Это обусловлено тем, что мы только накануне вечером узнали о том, что Setanta приняла решение не сотрудничать с УПЛ, с той частью клубов, которые готовы были сотрудничать с Setanta.

Поэтому дальше остались две опции, два пути, по которым мы можем двигаться. Первый – это быть в этой конфигурации пресловутой УПЛ ТВ, или идти самостоятельным путем, транслируя наши матчи на ютуб-канале "Полесье".

Конечно, очень много времени сегодня потратили на то, чтобы понять, как может эта УПЛ ТВ работать, по сути жить, потому что на сегодняшний день каких-то привлеченных средств в УПЛ нет, чтобы профинансировать этот процесс. Поэтому выход один – те, кто готов объединиться, должны за свой счет финансировать это УПЛ ТВ. Конечно, это такие окончательные условия, которые стали понятны сегодня. Поэтому мы должны внутренне обсудить ситуацию в клубе, определить видение президенту Геннадия Буткевича и принять решение, каким путем мы пойдем.

Поэтому предварительная информация, что "Полесье" было против пула, против Setanta или еще против чего-то, оно не соответствует действительности, это искаженные факты.

Мы, по сути, заходили на сегодняшнюю встречу с позицией, что мы ждем окончательных условий от всего рынка, получаемых УПЛ. УПЛ заявила, что желающих идти на работу телетрансляторов, или трансляторов, или ОТТ-платформ на сегодняшний день больше нет. Поэтому каждый должен идти по своему пути. В этот момент, кроме тех клубов, которые сразу говорили, что они будут на плюсах, еще несколько клубов так же заявили, что не присоединятся к УПЛ ТВ, а будут транслировать самостоятельно.

Наша позиция, повторяюсь, не решена. Либо по этому пути идти, либо по другому. Поэтому мы еще прорабатываем этот вопрос. Но должны определиться с этим, конечно, в ближайшие дни".

Отметим, что ранее проект УПЛ-ТВ раскритиковал президент "Вереса" Иван Надеин.