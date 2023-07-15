  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денисов: Setanta приняла решение не сотрудничать с УПЛ, с той частью клубов, которые готовы были сотрудничать с ней
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денисов: Setanta приняла решение не сотрудничать с УПЛ, с той частью клубов, которые готовы были сотрудничать с ней

Премьер-лига
(1 голосов)

Компания готова была к сотрудничеству со всеми 16-ю клубами

Денисов: Setanta приняла решение не сотрудничать с УПЛ, с той частью клубов, которые готовы были сотрудничать с ней

t.me/fcpolissya

UA-Футбол
Новина українською

Директор "Полесья" по маркетингу, медиа и спонсорству Александр Денисов прокомментировал ситуацию по трансляциям матчей его команды в УПЛ и телепула в целом.

"Сейчас у нас нет окончательного решения относительно того, как и где будет транслировать свои домашние матчи "Полесье". Это обусловлено тем, что мы только накануне вечером узнали о том, что Setanta приняла решение не сотрудничать с УПЛ, с той частью клубов, которые готовы были сотрудничать с Setanta.

Поэтому дальше остались две опции, два пути, по которым мы можем двигаться. Первый – это быть в этой конфигурации пресловутой УПЛ ТВ, или идти самостоятельным путем, транслируя наши матчи на ютуб-канале "Полесье".

Конечно, очень много времени сегодня потратили на то, чтобы понять, как может эта УПЛ ТВ работать, по сути жить, потому что на сегодняшний день каких-то привлеченных средств в УПЛ нет, чтобы профинансировать этот процесс. Поэтому выход один – те, кто готов объединиться, должны за свой счет финансировать это УПЛ ТВ. Конечно, это такие окончательные условия, которые стали понятны сегодня. Поэтому мы должны внутренне обсудить ситуацию в клубе, определить видение президенту Геннадия Буткевича и принять решение, каким путем мы пойдем.

Поэтому предварительная информация, что "Полесье" было против пула, против Setanta или еще против чего-то, оно не соответствует действительности, это искаженные факты.

Мы, по сути, заходили на сегодняшнюю встречу с позицией, что мы ждем окончательных условий от всего рынка, получаемых УПЛ. УПЛ заявила, что желающих идти на работу телетрансляторов, или трансляторов, или ОТТ-платформ на сегодняшний день больше нет. Поэтому каждый должен идти по своему пути. В этот момент, кроме тех клубов, которые сразу говорили, что они будут на плюсах, еще несколько клубов так же заявили, что не присоединятся к УПЛ ТВ, а будут транслировать самостоятельно.

Наша позиция, повторяюсь, не решена. Либо по этому пути идти, либо по другому. Поэтому мы еще прорабатываем этот вопрос. Но должны определиться с этим, конечно, в ближайшие дни".

Отметим, что ранее проект УПЛ-ТВ раскритиковал президент "Вереса" Иван Надеин.

По теме
yellow-arrow
"Я уже учусь": Ярмоленко – о должности спортивного директора в Динамо
yellow-arrow
Президент Вереса – об УПЛ ТВ: Нам предлагают зайти в колхоз, в ОСМД, без концепции и модели
yellow-arrow
Ярмоленко: Были разговоры с клубами из Италии и Испании. Но я был настроен только вернуться домой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) УПЛ ТВ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде