"Я уже учусь": Ярмоленко – о должности спортивного директора в Динамо

Футболист "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал, почему в будущем решил продолжить карьеру именно в должности спортивного директора:

“ – Несколько лет назад ты говорил, что свое будущее связываешь с тренерской карьерой. Но после твоего подписания контракта с “Динамо” Игорь Суркис публично на официальных платформах заявил, что через два года ты будешь спортивным директором. Почему ты решил изменить свое направление?

– Потому что мне хочется дать что-то новое команде “Динамо”. Я вижу, что могу предложить. Пока так. Если в течение двух лет что-то изменится, возможно я изменю свое мнение. Сейчас так договорились.

– Планируете ли ты пойти на какие-то курсы, чтобы развиваться в этом направлении? Как раз во время игровой карьеры.

– Не волнуйся по этому поводу, я уже учусь. Зачем это? Поговорим потом, когда закончу карьеру. Смотришь на людей, как они работают в Англии, Германии – и ты учишься”, – ответил Ярмоленко.