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"Я уже учусь": Ярмоленко – о должности спортивного директора в Динамо

Премьер-лига
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Андрей связал свое ближайшее будущее с киевлянами

"Я уже учусь": Ярмоленко – о должности спортивного директора в Динамо

Фото: alainfcae

Новина українською

Футболист "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал, почему в будущем решил продолжить карьеру именно в должности спортивного директора:

– Несколько лет назад ты говорил, что свое будущее связываешь с тренерской карьерой. Но после твоего подписания контракта с “Динамо” Игорь Суркис публично на официальных платформах заявил, что через два года ты будешь спортивным директором. Почему ты решил изменить свое направление?

– Потому что мне хочется дать что-то новое команде “Динамо”. Я вижу, что могу предложить. Пока так. Если в течение двух лет что-то изменится, возможно я изменю свое мнение. Сейчас так договорились.

– Планируете ли ты пойти на какие-то курсы, чтобы развиваться в этом направлении? Как раз во время игровой карьеры.

– Не волнуйся по этому поводу, я уже учусь. Зачем это? Поговорим потом, когда закончу карьеру. Смотришь на людей, как они работают в Англии, Германии – и ты учишься”, – ответил Ярмоленко.

Андрей подписал с "Динамо" двухлетний контракт футболиста, после чего станет спортивным директором клуба. На тот момент ему исполнится 35 лет.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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