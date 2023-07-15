Ярмоленко: Перейти в Шахтер мог только в начале карьеры, когда был интерес и от него, и от Динамо. Сейчас уже не имею права

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко в интервью клубной пресс-службе рассказал, имеют ли почву под собой слухи о его возможном переходе в "Шахтер".

– Наверное, ты бы не принял решение о переходе [в "Динамо"], не поговорив с главным тренером. Знаю, что Мирча Луческу выходил с тобой на связь через WhatsApp. О чем вы говорили и что ты пообещал со своей стороны главному тренеру?

– Да, мы общались, но это были разговоры максимум по пять минут. Я должен был понимать, нужен ли я главному тренеру, в каком качестве он меня видит, какие у него требования к игрокам на моей позиции. Но для себя я решил, что вижу потенциал у этой команды, что с игроками, которые есть сейчас, команда может показывать совсем другие результаты, чем были в прошлом сезоне. Вижу, что все вместе мы можем это изменить, добиваться лучших результатов, поэтому я решил вернуться.

- В свое время в СМИ писали, что "Шахтер" рассматривал вариант твоего возвращения в Украину именно в их команду. Действительно ли так было и вообще могло ли это произойти?

– Конечно, нет. Это могло произойти только в начале моей карьеры, когда был интерес и от "Динамо", и от "Шахтера". Только тогда это могло произойти. Но с годами, после того, что я играл в "Динамо", был капитаном команды, то перейти туда я просто не имел права, ведь динамовец. При этом я с уважением отношусь и к "Шахтеру", и к их футболистам.

Ранее Андрей Ярмоленко рассказал о своей подготовке к работе спортивным директором клуба.