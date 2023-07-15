Ярмоленко рассказал, почему отказался от десятого номера в Динамо

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко, вернувшийся в столичный клуб после зарубежного этапа карьеры, рассказал, почему отказался брать "десятый" номер, который принадлежит Николаю Шапаренко.

- Перед твоим переходом Шапаренко говорил, что готов отдать тебе десятый номер. Несколько дней назад он снова предложил тебе десятку, но ты отказался. Почему?

- Потому что номер не играет в футбол. Я благодарен ребятам за их предложение, но я не вижу смысла в том, чтобы я играл именно под 10, 7 или 70 номерами. Если бы эти номера были свободны, то наверняка я взял бы один из них. Но они заняты, и я просто сказал, чтобы мне дали любой номер, который свободен. Мне дали 21-й на время сборов, сказав, что у меня есть время выбрать номер до тех пор, пока мы будем подавать заявку на сезон. Ребятам большое спасибо за то, что они хотели сделать. Но для меня главное, что я вернулся домой, вижу много друзей вокруг себя. А то, под каким номером на футболке я буду играть, для меня не столь важно, - сказал Андрей Ярмоленко.

Добавим, что ранее Андрей Ярмоленко рассказал, как поступало предложение от "Динамо" и почему он не рассматривал другие варианты.