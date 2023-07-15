Полесье завершило тренировочный сбор в Австрии победой над ГАКом

"Полесье" провело последний матч в рамках подготовки к новому сезону в Австрии. Новичок УПЛ обыграл "Грацер АК" со счетом 4:1.

Подопечные Юрия Калитвинцева пропустили мяч после того, как на 31-й минуте Бойко парировал пенальти, но с добиванием не справился. За житомирский клуб отличились Шастал, Мустафаев, Янаков и Крушинский. Все мячи забиты во втором тайме.

Это был пятый матч в рамках предсезонного турне. Ранее команда победила "Хартберг" (3:2), проиграла "Сепси" (0:1), сыграла вничью с "Оцелулом" (2:2) и венским "Рапидом" (1:1). Команда закончила тренировочный сбор в Австрии и возвращается в Украину.

Контрольный матч

Полесье - Грацер АК (Австрия) - 4:1



Голы: Шастал, 52, Мустафаев, 56, Янаков, 66, Крушинский, 73 - Пехам, 31