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Полесье завершило тренировочный сбор в Австрии победой над ГАКом

Премьер-лига
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Четыре гола на счету новичка УПЛ

Полесье завершило тренировочный сбор в Австрии победой над ГАКом

Фото: пресслужби ФК "Полісся"

Новина українською

"Полесье" провело последний матч в рамках подготовки к новому сезону в Австрии. Новичок УПЛ обыграл "Грацер АК" со счетом 4:1.

Подопечные Юрия Калитвинцева пропустили мяч после того, как на 31-й минуте Бойко парировал пенальти, но с добиванием не справился. За житомирский клуб отличились Шастал, Мустафаев, Янаков и Крушинский. Все мячи забиты во втором тайме.

Это был пятый матч в рамках предсезонного турне. Ранее команда победила "Хартберг" (3:2), проиграла "Сепси" (0:1), сыграла вничью с "Оцелулом" (2:2) и венским "Рапидом" (1:1). Команда закончила тренировочный сбор в Австрии и возвращается в Украину.

Контрольный матч

Полесье - Грацер АК (Австрия) - 4:1

Голы: Шастал, 52, Мустафаев, 56, Янаков, 66, Крушинский, 73 - Пехам, 31

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В статье: Полесье (Житомир)
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