Transfermarkt назвал цену, которую Днепр-1 заплатил за вратаря Колоса

Сайт Transfermarkt, специализирующийся на финансовой составляющей переходов, сообщил, что "Днепр-1" заплатил 400 тысяч евро за голкипера "Колоса" Евгения Волынца.

Днепровский клуб накануне официально объявил о подписании, но не указал сумму перехода. Контракт с Волынцом заключен на три года.

Сегодня также стало известно о том, что "Днепр-1" предложил 300 тысяч долларов за лучшего бомбардира Первой Лиги Алексея Сидорова.