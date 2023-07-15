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Transfermarkt назвал цену, которую Днепр-1 заплатил за вратаря Колоса

Премьер-лига
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Переход Евгения Волынца состоялся за деньги

Transfermarkt назвал цену, которую Днепр-1 заплатил за вратаря Колоса

UA-Футбол
Новина українською

Сайт Transfermarkt, специализирующийся на финансовой составляющей переходов, сообщил, что "Днепр-1" заплатил 400 тысяч евро за голкипера "Колоса" Евгения Волынца.

Transfermarkt назвал цену, которую Днепр-1 заплатил за вратаря Колоса - изображение 1

Днепровский клуб накануне официально объявил о подписании, но не указал сумму перехода. Контракт с Волынцом заключен на три года.

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Сегодня также стало известно о том, что "Днепр-1" предложил 300 тысяч долларов за лучшего бомбардира Первой Лиги Алексея Сидорова.

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В статье: Евгений Волынец СК Днепр-1
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