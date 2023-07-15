  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Заря сменит домашний стадион на матче УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Заря сменит домашний стадион на матче УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганский клуб сменит место базирования

Источник: Заря сменит домашний стадион на матче УПЛ

Фото - ФК Лівий берег / автор невідовий

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" домашние матчи следующего сезона УПЛ будет проводить в Киеве, но не на "Динамо" имени Валерия Лобановского, как это было раньше. Луганчане переедут на стадион "Левого Берега", который будет выступать в Первой лиге.

Пока неизвестно, будет ли там "Заря" проводить домашние матчи в течение лишь первого круга сезона или всего чемпионата.

Добавим, что свои еврокубковые матчи "Заря" будет играть в Польше на стадионе "Мотора" из Люблина.

По теме
yellow-arrow
Transfermarkt назвал цену, которую Днепр-1 заплатил за вратаря Колоса
yellow-arrow
Полесье завершило тренировочный сбор в Австрии победой над ГАКом
yellow-arrow
Ярмоленко рассказал, почему отказался от десятого номера в Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде