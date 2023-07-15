Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Заря сменит домашний стадион на матче УПЛ
Луганский клуб сменит место базирования
Фото - ФК Лівий берег / автор невідовий
Луганская "Заря" домашние матчи следующего сезона УПЛ будет проводить в Киеве, но не на "Динамо" имени Валерия Лобановского, как это было раньше. Луганчане переедут на стадион "Левого Берега", который будет выступать в Первой лиге.
Пока неизвестно, будет ли там "Заря" проводить домашние матчи в течение лишь первого круга сезона или всего чемпионата.
Добавим, что свои еврокубковые матчи "Заря" будет играть в Польше на стадионе "Мотора" из Люблина.
Популярное сейчас
- Источник: Днепр-1 предложил 300 тысяч долларов за лучшего бомбардира Первой лиги
- Украинские пограничники зафиксировали движение большой колонны вагнеровцев в Беларуси
- Левый берег обыгрывает Оболонь, Карпаты идут без поражений. Таблица спаррингов клубов Первой лиги
- Президент Миная: На прощальном матче Селезнев понабивал каких-то голов, может засчитают их в рекорд
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана