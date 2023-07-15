Источник: Заря сменит домашний стадион на матче УПЛ

Луганская "Заря" домашние матчи следующего сезона УПЛ будет проводить в Киеве, но не на "Динамо" имени Валерия Лобановского, как это было раньше. Луганчане переедут на стадион "Левого Берега", который будет выступать в Первой лиге.

Пока неизвестно, будет ли там "Заря" проводить домашние матчи в течение лишь первого круга сезона или всего чемпионата.

Добавим, что свои еврокубковые матчи "Заря" будет играть в Польше на стадионе "Мотора" из Люблина.