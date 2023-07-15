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Александр Сирота присоединился к Динамо на тренировочном сборе
Последним среди игроков молодежной сборной Украины
Фото: ФК Динамо Київ
Центральный защитник Александр Сирота присоединился к киевскому "Динамо" на австрийском сборе. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Сирота, как и остальные игроки молодежной сборной Украины, имел отдых после Евро-2023.
Отметим, что четверо игроков молодежки прибыли на сбор команды днем ранее. Это Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Владимир Бражко и Владислав Ванат, прибывшие рейсом из Вены.
Ближайший матч "Динамо" проведет против "Ариса". Это будет очередной спарринг.
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