Александр Сирота присоединился к Динамо на тренировочном сборе

Центральный защитник Александр Сирота присоединился к киевскому "Динамо" на австрийском сборе. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Сирота, как и остальные игроки молодежной сборной Украины, имел отдых после Евро-2023.

Отметим, что четверо игроков молодежки прибыли на сбор команды днем ранее. Это Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Владимир Бражко и Владислав Ванат, прибывшие рейсом из Вены.

Ближайший матч "Динамо" проведет против "Ариса". Это будет очередной спарринг.