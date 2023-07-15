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Александр Сирота присоединился к Динамо на тренировочном сборе

Премьер-лига
(1 голосов)

Последним среди игроков молодежной сборной Украины

Александр Сирота присоединился к Динамо на тренировочном сборе

Фото: ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник Александр Сирота присоединился к киевскому "Динамо" на австрийском сборе. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Сирота, как и остальные игроки молодежной сборной Украины, имел отдых после Евро-2023.

Отметим, что четверо игроков молодежки прибыли на сбор команды днем ранее. Это Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Владимир Бражко и Владислав Ванат, прибывшие рейсом из Вены.

Ближайший матч "Динамо" проведет против "Ариса". Это будет очередной спарринг.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Сирота
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Источник:
ФК Динамо

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