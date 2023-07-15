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Победили и домой. Полесье - Грацер АК 4:1. Обзор матча и видео голов
Полесье - Грацер АК ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 15.07.2023 ⋇ Подготовка к новому сезону на UA-Футбол
polissyafc.com
"Полесье" провело последний матч в рамках подготовки к новому сезону в Австрии. Новичок УПЛ обыграл "Грацер АК" со счетом 4:1. Команда возвращается в Украину.
Подопечные Юрия Калитвинцева пропустили гол после того, как на 31-й минуте Бойко парировал пенальти, но не смог справиться с добиванием. На этом голы в первом тайме закончились. Уже во втором житомирский сначала сравнял счет, а затем вышел вперед. За "Полесье" отличились Шастал, Мустафаев, Янаков и Крушинский.
Напомним, что дирекция УПЛ утвердила время и даты начала матчей 1 тура Премьер-лиги на следующий сезон. "Волки" сыграют свой первый матч с "Вересом" 28 июля.
Товарищеский матч. 15.07.2023
Полесье - Грацер АК (Австрия) - 4:1 (0:1)
Голы: Шастал, 52, Мустафаев, 56, Янаков, 66, Крушинский, 73 - Пехам, 31
Полесье: Бойко (Кудрик, 46), ГНП, Крушинский (Микитюк, 88), Гитченко, Кравченко (Морозко, 60), Танковский (Огиря, 46), Кушниренко, Янаков (Шаповал, 71), Мустафаев (Чоботенко, 60) Козак (ГНП, 88), Макуана (Шастал, 46)
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