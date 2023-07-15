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Оболонь обыграл Звягель в очередном спарринге
Пивовары во второй раз побеждают во время подготовки к новому сезону
Фото: пресслужби ФК "Оболонь"
"Оболонь" обыграл Звягель в рамках подготовки к новому сезону со счетом 2:0. Соперники киевского клуба выступают во Второй лиге национального чемпионата. Недавно их возглавил экс-наставник "Ворсклы" Юрий Максимов.
Голами за "пивоваров" отметились Слободян на 36 минуте матча и Тарануха на 67.
По итогам прошлого сезона "Оболонь" вышла в УПЛ. Команда сыграет в матче-открытии 28 июля против "Колоса".
Контрольный матч
Оболонь - Звягель - 2:0
Голы: Слободян, 36, Тарануха, 67
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