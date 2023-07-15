Оболонь обыграл Звягель в очередном спарринге

"Оболонь" обыграл Звягель в рамках подготовки к новому сезону со счетом 2:0. Соперники киевского клуба выступают во Второй лиге национального чемпионата. Недавно их возглавил экс-наставник "Ворсклы" Юрий Максимов.

Голами за "пивоваров" отметились Слободян на 36 минуте матча и Тарануха на 67.

По итогам прошлого сезона "Оболонь" вышла в УПЛ. Команда сыграет в матче-открытии 28 июля против "Колоса".

Контрольный матч

Оболонь - Звягель - 2:0

Голы: Слободян, 36, Тарануха, 67