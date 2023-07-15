Источник: Сефери с вероятностью 99 процентов больше не сыграет за Ворсклу

Таулянт Сефери с большой долей вероятности больше не сыграет за "Ворсклу". Об этом сообщает телеграмм-канал болельщиков полтавского клуба. Источник оценивает вероятность такого сценария (что не сыграет) в 99%.

Отметим, что "Ворскла" сейчас находится на сборах в Польше и перед началом этих сборов клуб на своей странице в Инстаграм отметил, что ожидает возвращения албанского легионера.

В то же время сегодня, 15.07.2023, "Ворскла" сыграла свой первый контрольный матч в Польше и Сефери на этот матч не был доступен.

Ранее СМИ сообщали о том, что албанского легионера "Ворсклы" торгует "Днепр-1".