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ЛНЗ минимально обыграли Колос в товарищеском матче
Новичок проходит проверку УПЛ
Фото: пресслужби ФК "Колос"
Сегодня "ЛНЗ" сыграл против "Колоса" третий спарринг матч. Новичок УПЛ с минимальным счетом обыграл клуб из Ковалевки.
На 61-й минуте мяч забил Наумец. Также в матче дебютировал Сергей Рыбалка, о трансфере которого вчера официально объявил черкасский клуб. Ветеран вышел на поле на 62 минуте.
Для "Колоса" это был 4 матч-спарринг во время подготовки к новому сезону.
Напомним, что клуб из Ковалевки откроет старт сезона УПЛ матчем против "Оболони", который состоится 28 июля. "ЛНЗ" сыграет против "Черноморца" 30 июля.
Товарищеский матч.
Колос - ЛНЗ 0:1
Гол: Наумец, 61
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