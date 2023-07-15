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ЛНЗ минимально обыграли Колос в товарищеском матче

Премьер-лига
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Новичок проходит проверку УПЛ

ЛНЗ минимально обыграли Колос в товарищеском матче

Фото: пресслужби ФК "Колос"

Новина українською

Сегодня "ЛНЗ" сыграл против "Колоса" третий спарринг матч. Новичок УПЛ с минимальным счетом обыграл клуб из Ковалевки.

На 61-й минуте мяч забил Наумец. Также в матче дебютировал Сергей Рыбалка, о трансфере которого вчера официально объявил черкасский клуб. Ветеран вышел на поле на 62 минуте.

Для "Колоса" это был 4 матч-спарринг во время подготовки к новому сезону.

Напомним, что клуб из Ковалевки откроет старт сезона УПЛ матчем против "Оболони", который состоится 28 июля. "ЛНЗ" сыграет против "Черноморца" 30 июля.

Товарищеский матч.

Колос - ЛНЗ 0:1

Гол: Наумец, 61

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Источник: Сефери с вероятностью 99 процентов больше не сыграет за Ворсклу
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В статье: Колос (Ковалевка) ЛНЗ (Черкассы)
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