ЛНЗ минимально обыграли Колос в товарищеском матче

Сегодня "ЛНЗ" сыграл против "Колоса" третий спарринг матч. Новичок УПЛ с минимальным счетом обыграл клуб из Ковалевки.

На 61-й минуте мяч забил Наумец. Также в матче дебютировал Сергей Рыбалка, о трансфере которого вчера официально объявил черкасский клуб. Ветеран вышел на поле на 62 минуте.

Для "Колоса" это был 4 матч-спарринг во время подготовки к новому сезону.

Напомним, что клуб из Ковалевки откроет старт сезона УПЛ матчем против "Оболони", который состоится 28 июля. "ЛНЗ" сыграет против "Черноморца" 30 июля.

Товарищеский матч.

Колос - ЛНЗ 0:1

Гол: Наумец, 61