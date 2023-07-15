Черноморец: четыре гола от команды первой лиги

Сегодня в Одессе прошел спарринг, в котором "Черноморец" встречался с представителем первой лиги - "Ингульцем" из Петрового. Эта игра завершилась поражением старших по рангу с хоккейным счетом 3:4.

Первыми в этой встрече отличились одесситы, в составе которых на 8-й минуте свой очередной мяч забил новичок Богдан Бойчук. Прошло чуть больше получаса игрового времени, как гостям удалось восстановить равновесие. На 38-й минуте защитник "Черноморца" Виталий Ермаков вывел свою команду вперед.

Первый тайм завершился со счетом 2:1 в пользу "моряков", а в начале второго "Ингулец" проявил незаурядное умение удачно реализовывать "стандарты". На протяжении всего нескольких минут после подач углового петровчане дважды огорчали пришедшего из "Александрии" нового голкипера хозяев Олега Билыка.

После голевого всплеска команды из Кировоградской области за дело взялся "Черноморец". В одном из эпизодов у ворот "Ингульца" полузащитник Орест Кузык заработал пенальти и на 67-й минуте Илья Путря ударом с "точки" счет сравнял.

Однако на этом события в матче не завершились. После того, как тренерский штаб хозяев выпустил на замену группу молодых футболистов, петровчане забили в четвертый раз. Случилось это за шесть минут до финального свистка. В этот раз от результативного удара "пострадал" другой вратарь "моряков" – Даниил Варакута.

По неофициальной информации, один из основных голкиперов "Черноморца" Алексей Шевченко, перебравшийся в Одессу из донецкого "Шахтера", находится в клубном лазарете.