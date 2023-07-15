Полтавская Ворскла провела ничейную встречу с польским ГКС

Полтавская "Ворскла" сыграла свой первый спарринговый матч в рамках польского этапа летних сборов. На этот раз результативная ничья 2:2 против клуба "Тихи", выступающего в Первой лиге польского чемпионата.

Команда играла на арене, которая указана, как домашняя, в этой еврокубковой кампании "ворсклян".

Первый гол полтавчане пропустили уже на 48 секунде. После чего "Ворскла" смогла отыграться благодаря голу Юрченко на 34 минуте, а уже на 36 вышла вперед. Но не на долго, на 42 Румин сделал дубль. Во втором тайме мячей забито не было.

Первые матчи УПЛ стартуют 28 июля. Когда сыграет "Ворскла" первый матч сезона пока не известно, ведь клуб участвует в Еврокубках.

Контрольный матч

ГКС Тихи - Ворскла 2:2

Голы: Румин, 1, 42 - Юрченко, 34, Степанюк, 36