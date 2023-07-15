Рыбалка: Я согласился перейти в ЛНЗ не раздумывая

Сергей Рыбалка, который сегодня дебютировал в товарищеском матче, после присоединения к клубу дал интервью:

"Дела очень хорошо. Готовимся к сезону, набираем кондиции. Вариант с ЛНЗ возник... Набрал спортивный директор клуба, пригласил. Я даже не раздумывая согласился перейти. Я знаю, что этот клуб ставит максимальные задачи. Будем стараться воплотить в жизнь все замыслы клуба. Будем стараться, чтобы занять самые высокие места.

Я видел выездной матч ЛНЗ с "Полесьем". Мне очень понравилось. Рисунок игры, очень много моментов было, могли выигрывать. У меня была информация о клубе, поэтому очень рад, что здесь оказался. Я с удовольствием принял это предложение. Семья также была довольна".