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Рыбалка: Я согласился перейти в ЛНЗ не раздумывая
Ветеран дал интервью после присоединения к клубу
Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"
Сергей Рыбалка, который сегодня дебютировал в товарищеском матче, после присоединения к клубу дал интервью:
"Дела очень хорошо. Готовимся к сезону, набираем кондиции. Вариант с ЛНЗ возник... Набрал спортивный директор клуба, пригласил. Я даже не раздумывая согласился перейти. Я знаю, что этот клуб ставит максимальные задачи. Будем стараться воплотить в жизнь все замыслы клуба. Будем стараться, чтобы занять самые высокие места.
Я видел выездной матч ЛНЗ с "Полесьем". Мне очень понравилось. Рисунок игры, очень много моментов было, могли выигрывать. У меня была информация о клубе, поэтому очень рад, что здесь оказался. Я с удовольствием принял это предложение. Семья также была довольна".
Последним клубом 33-летнего хавбека была "Александрия", которую покинул на правах свободного агента. До этого игрок несколько сезонов отыграл за турецкий "Сивасспор" и киевское "Динамо".
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