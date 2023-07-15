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Металлист 1925 минимально обыграл Агробизнес минимально
Счет мог быть больше, но харьковчане не реализовали пенальти
Фото: пресслужби ФК "Металіст 1925"
Металлист 1925 минимально обыграл Агробизнес со счетом 1:0. Это был четвертый спарринг в рамках подготовки к новому сезону, который начнется у харьковского клуба 29 июля против "Шахтера".
На 18 минуте матча новичок "М1925" Дмитрий Юсов не смог реализовать пенальти и открыть счет в матче. Позже это сделал Дмитренко на 36 минуте.
Во время летней подготовки харьковский клуб обыграл Чайку (2:0), любительскую Мостиску (4:0) и уступил Вересу (0:1). Следующий матч "Металлиста 1925" пройдет 21 июля против "Руха".
Контрольный матч
Металлист 1925 - Агробизнес - 1:0
Гол: Дмитренко, 36
Не реализованный пенальти: Юсов, 18
Металлист 1925: Мозиль, Безуглый, Курило (Рудавский, 74), Червак, Жичиков, Габелок (Русин, 63), Ременюк (Моура, 46), Кравченко (Мартынюк, 63), Вачиберадзе (О. Ткачук, 74), Дмитренко (Абдуллаев, 46), Юсов (Чирук, 63) Запас: Сидоренко, И. Потимков, Капинус, Е. Ткачук, Коваленко, Бычек, Ногейра, Островский
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