Металлист 1925 минимально обыграл Агробизнес минимально

Металлист 1925 минимально обыграл Агробизнес со счетом 1:0. Это был четвертый спарринг в рамках подготовки к новому сезону, который начнется у харьковского клуба 29 июля против "Шахтера".

На 18 минуте матча новичок "М1925" Дмитрий Юсов не смог реализовать пенальти и открыть счет в матче. Позже это сделал Дмитренко на 36 минуте.

Во время летней подготовки харьковский клуб обыграл Чайку (2:0), любительскую Мостиску (4:0) и уступил Вересу (0:1). Следующий матч "Металлиста 1925" пройдет 21 июля против "Руха".

Контрольный матч

Металлист 1925 - Агробизнес - 1:0

Гол: Дмитренко, 36

Не реализованный пенальти: Юсов, 18

Металлист 1925: Мозиль, Безуглый, Курило (Рудавский, 74), Червак, Жичиков, Габелок (Русин, 63), Ременюк (Моура, 46), Кравченко (Мартынюк, 63), Вачиберадзе (О. Ткачук, 74), Дмитренко (Абдуллаев, 46), Юсов (Чирук, 63) Запас: Сидоренко, И. Потимков, Капинус, Е. Ткачук, Коваленко, Бычек, Ногейра, Островский