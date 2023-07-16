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Новичок УПЛ оказался лучшим. Колос - ЛНЗ 0:1. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(2 голосов)

Колос - ЛНЗ ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 15.07.2023 ⋇ Подготовка к новому сезону на UA-Футбол

Новичок УПЛ оказался лучшим. Колос - ЛНЗ 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"

Новина українською

ЛНЗ в контрольном матче обыграл Колос с минимальным счетом. На 61-й минуте мяч забил Наумец, новичок клуба которого черкасский клуб приобрел этим летом. Также в матче дебютировал Сергей Рыбалка, о трансфере которого вчера официально объявил "ЛНЗ". Ветеран вышел на поле на 62 минуте.

Для "Колоса" это был 4-й спарринг во время подготовки к новому сезону, для черкасского клуба - второй.

Товарищеский матч. 15.07.2023

Колос - ЛНЗ - 0:1

Гол: Наумец, 61

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В статье: Колос (Ковалевка) ЛНЗ (Черкассы)
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