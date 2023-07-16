Шаран: Прошлый сезон был самым тяжелым в моей довольно продолжительной тренерской карьере

Наставник "Миная" Владимир Шаран рассказал о своих впечатлениях от прошлого сезона, оценил работу на трансферном рынке и поделился, чего ждет от нового чемпионата Премьер-лиги:

- Знаете, писать историю приятно, однако скрывать не буду: прошлый сезон был самым трудным в моей достаточно длительной тренерской карьере. Приходилось создавать фактически новую команду и в таких случаях пазлы далеко не всегда складываются так, как следует. Но постепенно, кирпич к кирпичу, выстраивали командную игру, затем появилась стабильность, что положительно сказалось на результате.

- И все же, какие факторы повлияли на то, что горожане финишировали в середине турнирной таблицы, хотя хватало экспертов, предрекавших им вылет из элитного дивизиона?

- Если не ошибаюсь, то на марафонской турнирной дистанции "Минай" только однажды находился в зоне вылета. Но удалось быстро оттолкнуться от дна таблицы. Что помогло? Я считаю, что продуктивно поработал весь тренерский штаб, в команде был отличный микроклимат, по настройке мы вообще были одними из лучших в УПЛ. Был порядок, каждый игрок четко выполнял тренерскую установку, знал свой маневр, это тот случай, когда организация во время матча била класс.

Но это на первый взгляд все было просто, нужно было найти подход к каждому футболисту, чтобы его сильные качества приносили максимальную пользу команде. Поэтому мы были прежде всего сильны командой. Следует отдать должное и клубному руководству, оно не обещало нам золотые горы, но все заработанное получали вовремя. Хотя скрывать не буду – клубный бюджет был одним из самых скромных в УПЛ.

- После взлета на восьмое место в УПЛ тренерский штаб и игроки, вероятно, были отмечены серьезными премиальными?

– Нет, это не было предусмотрено. Но необходимо отметить, что клубный бюджет, хоть и не существенно, но в новом сезоне увеличится, – сказал коуч.