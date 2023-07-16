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Надеин рассказал, каким будет бюджет Вереса в следующем сезоне
По его словам, эта цифра - значительна
Фото: НК Верес
Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о приблизительном бюджете клуба в следующем сезоне:
"Наблюдательный совет увеличил бюджет. Сегодня он составляет около 100 миллионов гривен в год. Часть из него - инвестиции. Приблизительно миллионов 40 мы зарабатываем по маркетингу, коммерции, спонсоров. Думаю, это очень приличный результат в рамках Украины.
Все цифры у нас открыты. Мы – публичная компания. Мы публично их декларируем, сдаем аудиторские отчеты, которые потом публично можно посмотреть. Мы – единственный публичный клуб в Украине", - сказал Надеин.
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