Надеин рассказал, каким будет бюджет Вереса в следующем сезоне

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о приблизительном бюджете клуба в следующем сезоне:

"Наблюдательный совет увеличил бюджет. Сегодня он составляет около 100 миллионов гривен в год. Часть из него - инвестиции. Приблизительно миллионов 40 мы зарабатываем по маркетингу, коммерции, спонсоров. Думаю, это очень приличный результат в рамках Украины.

Все цифры у нас открыты. Мы – публичная компания. Мы публично их декларируем, сдаем аудиторские отчеты, которые потом публично можно посмотреть. Мы – единственный публичный клуб в Украине", - сказал Надеин.