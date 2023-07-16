Динамо - Арис: смотреть онлайн, прямая трансляция матча

Киевское "Динамо" в воскресенье, 16 июля, сыграет свой пятый контрольный матч в рамках сборов в Австрии. На этот раз соперником станет "Арис", который в прошлом сезоне выиграл чемпионат Кипра. Напомним, что в предыдущем контрольном поединке "Динамо" сыграло с "Янг Бойз" вничью 3:3.

Начало матча запланировано на 19:00. В прямом эфире игру покажет канал "Динамо Киев" в YouTube.

Контрольный матч

16 июля. Австрия. Апфельберг. Начало – 19:00

"Динамо" (Киев) – "Арис" (Лимасол)