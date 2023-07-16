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Динамо - Арис: смотреть онлайн, прямая трансляция матча
Смотреть контрольный матч Динамо – Арис в прямом эфире, 16 июля 2023
фото - ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" в воскресенье, 16 июля, сыграет свой пятый контрольный матч в рамках сборов в Австрии. На этот раз соперником станет "Арис", который в прошлом сезоне выиграл чемпионат Кипра. Напомним, что в предыдущем контрольном поединке "Динамо" сыграло с "Янг Бойз" вничью 3:3.
Начало матча запланировано на 19:00. В прямом эфире игру покажет канал "Динамо Киев" в YouTube.
Контрольный матч
16 июля. Австрия. Апфельберг. Начало – 19:00
"Динамо" (Киев) – "Арис" (Лимасол)
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