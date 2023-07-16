Салернитана все еще интересуется Довбиком, однако у нее нет денег на полноценный трансфер

"Салернитана" ищет на трансферном рынке варианты усиления позиции центрального нападающего. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

В том числе итальянский клуб рассматривает игрока "Днепра-1" Артема Довбика.

Однако препятствием для "Салернитаны" является большая сумма отступных, которую требует украинский клуб. Поэтому итальянцы рассматривают вариант аренды форварда с правом выкупа, однако не полноценный трансфер.

Текущее сотрудничество Довбика с "Днепр-1" подходит к концу летом 2025-го года. В начале июня стороны продлили контракт, завершавшийся в декабре 2023 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока национальной сборной Украины в 15 миллионов евро.

Добавим, что “Салернитана” завершила предыдущий сезон на 15 месте в турнирной таблице Серии А.