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Салернитана все еще интересуется Довбиком, однако у нее нет денег на полноценный трансфер
Должно ли это огорчать руководство днепрян?
Фото: СК Дніпро-1
"Салернитана" ищет на трансферном рынке варианты усиления позиции центрального нападающего. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
В том числе итальянский клуб рассматривает игрока "Днепра-1" Артема Довбика.
Однако препятствием для "Салернитаны" является большая сумма отступных, которую требует украинский клуб. Поэтому итальянцы рассматривают вариант аренды форварда с правом выкупа, однако не полноценный трансфер.
Текущее сотрудничество Довбика с "Днепр-1" подходит к концу летом 2025-го года. В начале июня стороны продлили контракт, завершавшийся в декабре 2023 года.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока национальной сборной Украины в 15 миллионов евро.
Добавим, что “Салернитана” завершила предыдущий сезон на 15 месте в турнирной таблице Серии А.
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