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Ярмоленко: Мои дети сами попросили меня общаться с ними на украинском
И он поддержал их желание
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oksana Vasylieva/Stanislav Vedmid/DeFodi Images
Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко поделился реакции его детей на возвращение футболиста в украинский клуб.
“Конечно, они скучают. Конечно, они хотят вернуться в Украину, хотят съездить в Чернигов к бабушке, дедушке, но нужно им объяснять, что сейчас происходит у нас в стране и кто это делает.
А то, что мои дети сами попросили меня общаться с ними на украинском, так это так. Сейчас со своими детьми я общаюсь исключительно на украинском языке.
Камешек можно и в меня бросить. Почему я не делал этого раньше? Я не понимаю. Нужно было делать это раньше”, – сказал Ярмоленко.
Андрей подписал двухлетний контракт с киевским клубом. В настоящее время он находится вместе с “бело-синими” на тренировочном собрании в Австрии.
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