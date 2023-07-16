Ярмоленко: Мои дети сами попросили меня общаться с ними на украинском

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко поделился реакции его детей на возвращение футболиста в украинский клуб.

“Конечно, они скучают. Конечно, они хотят вернуться в Украину, хотят съездить в Чернигов к бабушке, дедушке, но нужно им объяснять, что сейчас происходит у нас в стране и кто это делает.

А то, что мои дети сами попросили меня общаться с ними на украинском, так это так. Сейчас со своими детьми я общаюсь исключительно на украинском языке.

Камешек можно и в меня бросить. Почему я не делал этого раньше? Я не понимаю. Нужно было делать это раньше”, – сказал Ярмоленко.