Президент Вереса: Почему министр культуры как-то пробил, чтобы в театры запускали людей, а наш министр спорта не может это сделать?

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал ситуацию с допуском болельщиков на трибуны в условиях военного положения. Он заявил, что эта идея получила поддержку среди клубов украинского чемпионата.

“Мы обратились в УПЛ. Все без исключения 16 клубов поддержали это решение. Также нас поддержали клубы ПФЛ. Далее мы обратились в УАФ, УАФ обратилась в Минспорт. То есть эти ступени мы прошли. Сейчас он остановился на Минспорте. Минспорта якобы обращался к премьеру или Кабмину, где должны принять решение по изменению этого порядка протокола, по которому мы хотим так, чтобы решения по количеству или вообще наличию зрителей принимали не в Киеве, а на местах. Военная местная администрация, как никак, знает сколько есть бомбоубежищ рядом, сколько людей можно запустить, и какая ситуация в регионе безопасна. Ну, например, условный Ужгород может принять одно количество людей, условный Львов или Ровно другое количество. Но это должно знать исключительно местная ВМА и все”, - сказал Надеин.

Президент добавил, что в настоящее время существует ограниченное количество представителей на футбольном матче, однако оно взято еще с ковидных времен. Надеин говорит, что решения еще нет.