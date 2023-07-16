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Президент Вереса: Почему министр культуры как-то пробил, чтобы в театры запускали людей, а наш министр спорта не может это сделать?
Надеин недоволен действиями украинского спортивного руководства
Фото: ФК Верес
Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал ситуацию с допуском болельщиков на трибуны в условиях военного положения. Он заявил, что эта идея получила поддержку среди клубов украинского чемпионата.
“Мы обратились в УПЛ. Все без исключения 16 клубов поддержали это решение. Также нас поддержали клубы ПФЛ. Далее мы обратились в УАФ, УАФ обратилась в Минспорт. То есть эти ступени мы прошли. Сейчас он остановился на Минспорте.
Минспорта якобы обращался к премьеру или Кабмину, где должны принять решение по изменению этого порядка протокола, по которому мы хотим так, чтобы решения по количеству или вообще наличию зрителей принимали не в Киеве, а на местах.
Военная местная администрация, как никак, знает сколько есть бомбоубежищ рядом, сколько людей можно запустить, и какая ситуация в регионе безопасна. Ну, например, условный Ужгород может принять одно количество людей, условный Львов или Ровно другое количество. Но это должно знать исключительно местная ВМА и все”, - сказал Надеин.
Президент добавил, что в настоящее время существует ограниченное количество представителей на футбольном матче, однако оно взято еще с ковидных времен. Надеин говорит, что решения еще нет.
"Цифра "280", которая сегодня как бы согласована, взята из ковидного протокола. Ну где логика – из ковидного протокола брать цифру по количеству зрителей? Мы, как вы знаете, стали самым посещаемым клубом украинской Премьер-лиги за этот сезон, мы запускали акционеров, потому что акционер является официальным лицом.
Понятно, что мы нарушали количественно этот протокол, но хотя бы не нарушали его качественно. Официальные лица должны находиться на стадионе. Владелец клуба должен быть на стадионе? Если болельщик – владелец клуба, он не имеет права прийти увидеть игру команды? Конечно, имеет право.
Поэтому нас за это штрафовали, мы заплатили примерно 500 тысяч гривен штрафов за весь этот период. Единственное, что нас радует: эти штрафы пошли на "United 24". Поэтому мы расцениваем это даже как благотворительность.
Пока решения нет. Будет ли оно в первый тур – не знаю. Надеюсь, что оно будет – на всех уровнях. И министр вроде "за", все "за", но давайте принимать решения. Почему министр культуры как-то пробил, чтобы в театры запускали людей, а наш министр спорта не может это сделать?”, – сказал Надеин.
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