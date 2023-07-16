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Рух сыграл вничью в спарринге против команды Первой лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Голов коллективы так и не забили

Рух сыграл вничью в спарринге против команды Первой лиги

Фото: ФК Рух

Новина українською

Львовский "Рух" провел свой очередной спарринг в рамках летнего межсезонья. Сегодняшним соперником подопечных Виталия Пономарева был перволиговый "Эпицентр" из Каменца-Подольского.

Команды так и не смогли отличиться в воротах соперников за 90 минут игры. Матч завершился со счётом 0:0.

Для “Руха” эта ничья стала первой на летних сборах. До этого львовяне четырежды победили и однажды уступили. Следующий матч подопечных Пономарева состоится тоже сегодня – в 17:00 против “Прикарпатья”.

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В статье: Рух (Львов) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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