Рух сыграл вничью в спарринге против команды Первой лиги

Львовский "Рух" провел свой очередной спарринг в рамках летнего межсезонья. Сегодняшним соперником подопечных Виталия Пономарева был перволиговый "Эпицентр" из Каменца-Подольского.

Команды так и не смогли отличиться в воротах соперников за 90 минут игры. Матч завершился со счётом 0:0.

Для “Руха” эта ничья стала первой на летних сборах. До этого львовяне четырежды победили и однажды уступили. Следующий матч подопечных Пономарева состоится тоже сегодня – в 17:00 против “Прикарпатья”.