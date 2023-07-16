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Рух сыграл вничью в спарринге против команды Первой лиги
Голов коллективы так и не забили
Фото: ФК Рух
Львовский "Рух" провел свой очередной спарринг в рамках летнего межсезонья. Сегодняшним соперником подопечных Виталия Пономарева был перволиговый "Эпицентр" из Каменца-Подольского.
Команды так и не смогли отличиться в воротах соперников за 90 минут игры. Матч завершился со счётом 0:0.
Для “Руха” эта ничья стала первой на летних сборах. До этого львовяне четырежды победили и однажды уступили. Следующий матч подопечных Пономарева состоится тоже сегодня – в 17:00 против “Прикарпатья”.
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