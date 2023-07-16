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Минай хочет выручить за Твердохлеба 300 тысяч долларов

Премьер-лига
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В свою очередь клубы УПЛ предлагают меньшую сумму

Минай хочет выручить за Твердохлеба 300 тысяч долларов

fcminaj.com

Новина українською

Полузащитник "Миная" Егор Твердохлеб заинтересовал сразу несколько клубов УПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал ТаТоТаке.

По информации источника, к хавбеку есть предметный интерес со стороны "Руха" и "Кривбасса".

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Сначала "Минай" хотел получить за 22-летнего игрока 400 тысяч долларов, однако сейчас клуб остановился на отметке в 300 тысяч. В свою очередь сейчас самое большое предложение на рынке украинских клубов составляет 200 тысяч долларов.

Также отмечается, что у Егора есть вариант в клубе Восточной Европы.

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В статье: ФК Минай Егор Твердохлеб
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Источник:
ТаТоТаке

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