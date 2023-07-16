Минай хочет выручить за Твердохлеба 300 тысяч долларов

Полузащитник "Миная" Егор Твердохлеб заинтересовал сразу несколько клубов УПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал ТаТоТаке.

По информации источника, к хавбеку есть предметный интерес со стороны "Руха" и "Кривбасса".

Сначала "Минай" хотел получить за 22-летнего игрока 400 тысяч долларов, однако сейчас клуб остановился на отметке в 300 тысяч. В свою очередь сейчас самое большое предложение на рынке украинских клубов составляет 200 тысяч долларов.

Также отмечается, что у Егора есть вариант в клубе Восточной Европы.