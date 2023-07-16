Кривбасс - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Кривбасс" сыграет свой третий спарринг на закарпатских сборах против "Миная". В двух предыдущих криворожский клуб проиграл "Карпатам" 1:0 и победил "Хуст" 6:0. Их соперник сыграл на текущих сборах 4 поединка, где победил лишь однажды против "Хуста" 3:1. До этого ничья против "Металлиста" и два поражения против "Днепра-1" 0:4 и "Руха" 0:1.

"Кривбасс" и "Минай" встретятся в четвертый раз в истории личных противостояний.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Кривбасс" 18:00 "Минай"

Товарищеский матч

16 июля, Пгт Среднее, Закарпатская область. Стадион пгт Среднее.

Интернет-трансляция: youtube-канал "ФК Кривбасс Кривой Рог"