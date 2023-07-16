Капитан Буковины из Первой лиги проходит просмотр в Вересе

Капитан черновицкой "Буковины" Василий Гакман проходит просмотр в ровенском "Вереске". Об этом сообщает портал Sport.ua.

23-летний универсал прошел неудачный просмотр в "Оболони", однако после этого игрок не оставил попытки попасть в одну из команд УПЛ.

Сейчас Гакман находится в расположении ровенского клуба. Будущее Василия определится после завтрашнего матча между "Вересом" и "Карпатами".