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Капитан Буковины из Первой лиги проходит просмотр в Вересе
После неудачной попытки в "Оболоне"
Фото з відкритих джерел
Капитан черновицкой "Буковины" Василий Гакман проходит просмотр в ровенском "Вереске". Об этом сообщает портал Sport.ua.
23-летний универсал прошел неудачный просмотр в "Оболони", однако после этого игрок не оставил попытки попасть в одну из команд УПЛ.
Сейчас Гакман находится в расположении ровенского клуба. Будущее Василия определится после завтрашнего матча между "Вересом" и "Карпатами".
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Источник:Sport.ua
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