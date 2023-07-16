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Капитан Буковины из Первой лиги проходит просмотр в Вересе

Премьер-лига
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После неудачной попытки в "Оболоне"

Капитан Буковины из Первой лиги проходит просмотр в Вересе

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Капитан черновицкой "Буковины" Василий Гакман проходит просмотр в ровенском "Вереске". Об этом сообщает портал Sport.ua.

23-летний универсал прошел неудачный просмотр в "Оболони", однако после этого игрок не оставил попытки попасть в одну из команд УПЛ.

Сейчас Гакман находится в расположении ровенского клуба. Будущее Василия определится после завтрашнего матча между "Вересом" и "Карпатами".

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
Sport.ua

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