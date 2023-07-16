Тренер Зари: За 12 лет тренерской карьеры я впервые вижу столько травм

У Луганской "Зари" серьезные кадровые проблемы. Травмы есть у Мацапуры, Данченко, Кирюханцева, Бутка, Чурка и Герреро.

Новоиспеченный главный тренер команды Ненад Лалатович прокомментировал эту ситуацию.

"За 12 лет своей тренерской работы я впервые вижу столько травмированных игроков. Когда я приехал сюда, я увидел больницу. Эти футболисты очень важны и нужны, как мне, как и болельщикам. Очень тяжело проводить тренировки с небольшим количеством игроков.

Это вопрос больше к медицинскому штабу. Этих грацов нужно как можно быстрее восстановить. Это нужно для того, чтобы у нас было больше возможностей наигрывать тактические схемы – чтобы все участвовали", - рассказал серб.