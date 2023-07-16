Самые сильные в старте. Динамо назвало состав на спарринг против Ариса

Сегодня в Австрии киевское "Динамо" под руководством Мирчи Луческу проведет товарищеский матч с "Арисом". Начало встречи – 19:00.

Румынский наставник киевлян определился со стартовым составом своей команды на эту игру.

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Беловар, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Леднев, Бенито.

Запасные: Моргун, Игнатенко, Боль, Шепелев, Андриевский, Горбач, Караваев, Малыш, Дячук, Диалло, Царенко, Волошин, Рамадани.