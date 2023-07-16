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Самые сильные в старте. Динамо назвало состав на спарринг против Ариса
Начало поединка в 19:00
Фото: ФК Динамо Київ
Сегодня в Австрии киевское "Динамо" под руководством Мирчи Луческу проведет товарищеский матч с "Арисом". Начало встречи – 19:00.
Румынский наставник киевлян определился со стартовым составом своей команды на эту игру.
"Динамо": Бущан, Дубинчак, Беловар, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Леднев, Бенито.
Запасные: Моргун, Игнатенко, Боль, Шепелев, Андриевский, Горбач, Караваев, Малыш, Дячук, Диалло, Царенко, Волошин, Рамадани.
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.07.2023 в 19:07
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