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Самые сильные в старте. Динамо назвало состав на спарринг против Ариса

Премьер-лига
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(1 голосов)

Начало поединка в 19:00

Самые сильные в старте. Динамо назвало состав на спарринг против Ариса

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Сегодня в Австрии киевское "Динамо" под руководством Мирчи Луческу проведет товарищеский матч с "Арисом". Начало встречи – 19:00.

Румынский наставник киевлян определился со стартовым составом своей команды на эту игру.

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Беловар, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Леднев, Бенито.

Запасные: Моргун, Игнатенко, Боль, Шепелев, Андриевский, Горбач, Караваев, Малыш, Дячук, Диалло, Царенко, Волошин, Рамадани.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.07.2023 в 19:07
Не всі найсильніші у старті, зокрема, нема Ярмоленка, Ваната, Вівчаренка, Сироти, а також ще не інтегровані у склад Бражко та Діалло, яких теж можуть претендувати на право бути найсильнішими у складі команди.
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