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Рух уверенно обыграл Прикарпатье в спарринге

Премьер-лига
(1 голосов)

Во втором матче львовский клуб показал себя лучше

Рух уверенно обыграл Прикарпатье в спарринге

Фото: пресслужби ФК "Рух"

Новина українською

Во время летнего сбора "Рух" провел спарринг с "Прикарпатьем", где уверенно победил со счетом 3:1. Сегодня львовский клуб уже второй раз играет контрольный матч. Первый против "Эпицентра" закончился с нулевым счетом.

Все голы поединка были забиты в первом тайме. За "Рух" отличились Соломон (8), Притула (35) и Китела (37). У оппонентов забил Геник на 14 минуте.

Товарищеский матч. "Рух" (Львов) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) 3:1 (3:1)

16 июля 2023 года. Винники, стадион имени Богдана Маркевича.

Голы: Соломон, 8', Притула, 35', Китела, 37' - Геник, 14'.

Удаление: Барчук, 33'.

Состав "Руха": Ледвий, Мысык, Товарницкий (Кусий, 76'), Слюбык, Китела, Эдсон (Рогачев, 57'), Притула, Карабин, Соломон (Квасница, 46'), Непейпиев (Столярчук, 57'), Рунич.

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В статье: Рух (Львов) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (1)
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
16.07.2023 в 19:31
Як тільки гра на рідному стадіоні у Винниках, так зразу перемога.
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