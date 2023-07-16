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Рух уверенно обыграл Прикарпатье в спарринге
Во втором матче львовский клуб показал себя лучше
Фото: пресслужби ФК "Рух"
Во время летнего сбора "Рух" провел спарринг с "Прикарпатьем", где уверенно победил со счетом 3:1. Сегодня львовский клуб уже второй раз играет контрольный матч. Первый против "Эпицентра" закончился с нулевым счетом.
Все голы поединка были забиты в первом тайме. За "Рух" отличились Соломон (8), Притула (35) и Китела (37). У оппонентов забил Геник на 14 минуте.
Товарищеский матч. "Рух" (Львов) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) 3:1 (3:1)
16 июля 2023 года. Винники, стадион имени Богдана Маркевича.
Голы: Соломон, 8', Притула, 35', Китела, 37' - Геник, 14'.
Удаление: Барчук, 33'.
Состав "Руха": Ледвий, Мысык, Товарницкий (Кусий, 76'), Слюбык, Китела, Эдсон (Рогачев, 57'), Притула, Карабин, Соломон (Квасница, 46'), Непейпиев (Столярчук, 57'), Рунич.
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