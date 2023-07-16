Кривбасс уступает Минаю в контрольном матче

"Кривбасс" провел контрольный поединок против "Миная", где уступил со счетом 1:4. В первом тайме мяч забил Твердохлеб на 17 минуте, которым, как сообщалось , интересуется криворожский клуб.

Остальные мячи были забиты во втором тайме. Отличились Одарюк, Голуб и Гечев за закарпатский клуб.

Приходько смог забить пенальти на 50 минуте за "Кривбасс", который так и остался единственным голом для команды.

16 июля 2023 года. Контрольный матч.

Пгт Среднее, Закарпатская область. Стадион пгт Среднее.

"Кривбасс" (Кривой Рог) - ФК "Минай" (с. Минай, Закарп. обл.) - 1:4 (0:1)

Голы: Егор Твердохлеб, 19 (0:1). Владимир Одарюк, 47 (0:2). Клим Приходько, с пенальти, 50 (1:2). Даниил Голуб, 56 (1:3). Михаил Гечев, 69 (1:4).

"Кривбасс" (Кривой Рог): Андрей Клищук (Богдан Хома, 46) - Андрей Понедельник (Захар Карпусь, 46), Даниил Бескоровайный (Владимир Виливальд, 46), Тимур Стецьков (Вячеслав Рябов, 46), Иван Дибанго (новичок, 46) - Олег Кожушко (новичок, 46), Олег Татарков (Клим Приходько, 46), Дмитрий Хомченовский (к) (Роман Дебелко, 46), Владислав Семотюк (Тимур Кораблин, 46), Максим Задерака (новичок, 46) - Алексей Хобленко (Арсений Килевой, 46).

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

ФК "Минай" (Минай) (стартовый состав): Александр Бандура (к), Игорь Солдат, Юрий Кравчук, Дмитрий Немчанинов, Андрей Булеза, Тарас Дмитрук, Сергей Панасенко, Андрей Ралюченко, Егор Твердохлеб, Владимир Одарюк, Олег Вишневский.

Запасные: Александр Кемкин, новичок, Богдан Чуев, Валерий Рогозинский, Никита Леднев, Вадим Витенчук, Сергей Петько, Даниил Голуб, Михаил Гечев, новичок, Иван Демиденко.

Главный тренер: Владимир Шаран.