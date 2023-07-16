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Кривбасс уступает Минаю в контрольном матче
Было забито пять голов
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
"Кривбасс" провел контрольный поединок против "Миная", где уступил со счетом 1:4. В первом тайме мяч забил Твердохлеб на 17 минуте, которым, как
Остальные мячи были забиты во втором тайме. Отличились Одарюк, Голуб и Гечев за закарпатский клуб.
Приходько смог забить пенальти на 50 минуте за "Кривбасс", который так и остался единственным голом для команды.
16 июля 2023 года. Контрольный матч.
Пгт Среднее, Закарпатская область. Стадион пгт Среднее.
"Кривбасс" (Кривой Рог) - ФК "Минай" (с. Минай, Закарп. обл.) - 1:4 (0:1)
Голы: Егор Твердохлеб, 19 (0:1). Владимир Одарюк, 47 (0:2). Клим Приходько, с пенальти, 50 (1:2). Даниил Голуб, 56 (1:3). Михаил Гечев, 69 (1:4).
"Кривбасс" (Кривой Рог): Андрей Клищук (Богдан Хома, 46) - Андрей Понедельник (Захар Карпусь, 46), Даниил Бескоровайный (Владимир Виливальд, 46), Тимур Стецьков (Вячеслав Рябов, 46), Иван Дибанго (новичок, 46) - Олег Кожушко (новичок, 46), Олег Татарков (Клим Приходько, 46), Дмитрий Хомченовский (к) (Роман Дебелко, 46), Владислав Семотюк (Тимур Кораблин, 46), Максим Задерака (новичок, 46) - Алексей Хобленко (Арсений Килевой, 46).
Главный тренер: Юрий Вернидуб.
ФК "Минай" (Минай) (стартовый состав): Александр Бандура (к), Игорь Солдат, Юрий Кравчук, Дмитрий Немчанинов, Андрей Булеза, Тарас Дмитрук, Сергей Панасенко, Андрей Ралюченко, Егор Твердохлеб, Владимир Одарюк, Олег Вишневский.
Запасные: Александр Кемкин, новичок, Богдан Чуев, Валерий Рогозинский, Никита Леднев, Вадим Витенчук, Сергей Петько, Даниил Голуб, Михаил Гечев, новичок, Иван Демиденко.
Главный тренер: Владимир Шаран.
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