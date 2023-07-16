Динамо одолело Арис в контрольном матче

В четвертом спарринге в рамках подготовки к новому сезону "Динамо" встречалось с лимасольским "Арисом". В прошлом году этот клуб выиграл чемпионат Кипра. Матч проходил в спокойном темпе и завершился победой киевлян.

Команда Мирчи Луческу забивала в каждом из таймов. В первой половине незадолго до перерыва отличился Сергей Сидорчук: капитан "Динамо" запрессинговал соперника перед чужим штрафным, отобрал мяч и обыграл в ближнем бою голкипера. Во втором тайме гол на свой счет записал Бенито: нигерийский нападающий получил передачу от Шарапенко и почти из центра штрафной пробил под перекладину. На последних минутах вышедший на замену Волошин успел оформить дубль, забив два гола в похожем стиле: фланговый прострел, хавбек переправляет мяч в сетку.

Стоит напомнить, что игроки молодежной сборной Украины только недавно присоединились к тренировочному сбору "динамовцев" и в этом матче участия еще не принимали.Также обращает внимание отсутствие даже в заявке Ярмоленко.

Следующий спарринг "бело-синие" проведут 19 июля против "Аль-Хиляля".

Товарищеский матч

"Динамо" (Киев, Украина) - "Арис" (Лимасол, Кипр) 4:0

Голы: Сидорчук 42, Бенито 48, Волошин 88, Волошин 90+1

"Динамо": Бущан (Нещерет 79), Тымчик (Малыш 79), Попов (Боль 79), Биловар (Дячук 79), Дубинчак, Шапаренко (Шепелев 67), Сидорчук (Царенко 67), Буяльский (Андриевский 67), Леднев (Волошин 61), Бенито (Караваев 67), Кабаев (Диалло 61).

Предупреждение в составе "Динамо": Сидорчук 33