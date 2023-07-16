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Динамо одолело Арис в контрольном матче

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Сидорчук и Бенито забили по голу, дубль Волошина

Динамо одолело Арис в контрольном матче

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В четвертом спарринге в рамках подготовки к новому сезону "Динамо" встречалось с лимасольским "Арисом". В прошлом году этот клуб выиграл чемпионат Кипра. Матч проходил в спокойном темпе и завершился победой киевлян.

Команда Мирчи Луческу забивала в каждом из таймов. В первой половине незадолго до перерыва отличился Сергей Сидорчук: капитан "Динамо" запрессинговал соперника перед чужим штрафным, отобрал мяч и обыграл в ближнем бою голкипера. Во втором тайме гол на свой счет записал Бенито: нигерийский нападающий получил передачу от Шарапенко и почти из центра штрафной пробил под перекладину. На последних минутах вышедший на замену Волошин успел оформить дубль, забив два гола в похожем стиле: фланговый прострел, хавбек переправляет мяч в сетку.

Стоит напомнить, что игроки молодежной сборной Украины только недавно присоединились к тренировочному сбору "динамовцев" и в этом матче участия еще не принимали.Также обращает внимание отсутствие даже в заявке Ярмоленко.

Следующий спарринг "бело-синие" проведут 19 июля против "Аль-Хиляля".

Товарищеский матч
"Динамо" (Киев, Украина) - "Арис" (Лимасол, Кипр) 4:0
Голы: Сидорчук 42, Бенито 48, Волошин 88, Волошин 90+1
"Динамо": Бущан (Нещерет 79), Тымчик (Малыш 79), Попов (Боль 79), Биловар (Дячук 79), Дубинчак, Шапаренко (Шепелев 67), Сидорчук (Царенко 67), Буяльский (Андриевский 67), Леднев (Волошин 61), Бенито (Караваев 67), Кабаев (Диалло 61).
Предупреждение в составе "Динамо": Сидорчук 33

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Лимасол)
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Комментарии (3)
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Cassid (Kiev)
16.07.2023 в 22:06
Год назад тоже всех разносили летом. Потом наступила осень.
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.07.2023 в 21:07
Щодо "майже оптимального складу", то тут автор звіту дуже помиляється, бо не було, зокрема, Ярмоленка, Ваната, Вівчаренка, Сироти, а також ще не інтегровані у склад Бражко та Діалло, які теж можуть претендувати на право бути найсильнішими у складі команди, як і, до речі, той же Волошин, що він довів і в цьому матчі, вийшовши на заміну наприкінці матчу.
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+1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.07.2023 в 21:03
Браво, Динамо! З Волошина, схоже, буде вправний гравець.
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+2
-1

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