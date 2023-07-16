Не заметили соперника. Динамо - Арис 4:0. Обзор матча и видео голов

Киевское "Динамо" в контрольном матче уверенно обыграло кипрский "Арис". В первом тайме динамовцы открыли счет, а во втором забили еще 3 мяча в ворота соперника. Дублем отметился Волошин в конце матча, также по голу отметились Сидорчук и Бенито.

Ярмоленко не принимал участие в матче.

Товарищеский матч. 15.07.2023

"Динамо" (Киев, Украина) - "Арис" (Лимасол, Кипр) 4:0

Голы: Сидорчук 42, Бенито 48, Волошин 88, Волошин 90+1

"Динамо": Бущан (Нещерет 79), Тымчик (Малыш 79), Попов (Боль 79), Биловар (Дячук 79), Дубинчак, Шапаренко (Шепелев 67), Сидорчук (Царенко 67), Буяльский (Андриевский 67), Леднев (Волошин 61), Бенито (Караваев 67), Кабаев (Диалло 61).