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Не заметили соперника. Динамо - Арис 4:0. Обзор матча и видео голов
Динамо - Арис ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 15.07.2023 ⋇ Подготовка к новому сезону на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Динамо"
Киевское "Динамо" в контрольном матче уверенно обыграло кипрский "Арис". В первом тайме динамовцы открыли счет, а во втором забили еще 3 мяча в ворота соперника. Дублем отметился Волошин в конце матча, также по голу отметились Сидорчук и Бенито.
Ярмоленко не принимал участие в матче.
Товарищеский матч. 15.07.2023
Голы: Сидорчук 42, Бенито 48, Волошин 88, Волошин 90+1
"Динамо": Бущан (Нещерет 79), Тымчик (Малыш 79), Попов (Боль 79), Биловар (Дячук 79), Дубинчак, Шапаренко (Шепелев 67), Сидорчук (Царенко 67), Буяльский (Андриевский 67), Леднев (Волошин 61), Бенито (Караваев 67), Кабаев (Диалло 61).
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