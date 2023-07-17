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"Динамо использовали". Инсайдерский телеграмм-канал обвинил спарринг-партнера киевлян в игре на контору

Премьер-лига
(2 голосов)

Интересная ситуация

"Динамо использовали". Инсайдерский телеграмм-канал обвинил спарринг-партнера киевлян в игре на контору

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Продинамовский телеграмм-канал "Динамо Киев Inside", известный своими инсайдами из жизни столичного клуба, заявил, что "Арис" во вчерашнем спарринге против киевлян играл на контору. Доказательством этого являются голы, пропущенные киприотами на последних минутах матча.

"Динамо" победило "Арис" 4:0. Первый гол Сергей Сидорчук забил за три минуты до свистка на перерыв, отобрав мяч перед чужим штрафным. В начале второго тайма гол на свой счет записал Бенито, а на 88 и 90+1 минутах дважды отличился Волошин, замкнув фланговые передачи.

"Никогда. Никогда не выбирайте в спарринг-партнёры киприотов средней руки. Чемпионата, на 120% захваченного чёрными букмекерами-азиатами. Спросите Хацкевича.

Позорные 0:4 с двумя поздними голами. Просто посмотрите за действиями защиты и вратарей "Ариса" при пропущенных голах. Откройте линии на азиатских конторах. "Динамо" использовали. Втёмную или нет - вопрос. Запах так себе. Дали заработать киприотам, взамен получили сомнительный опыт", - говорится в посте.

Напомним, что "Арис" в прошлом сезоне стал чемпионом Кипра.

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Лимасол)
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Комментарии (4)
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Cassid (Kiev)
17.07.2023 в 12:29
Все-таки не Динамо же на контору играло. Так что претензии все киприотам.Но действия вратаря при пропущенных мячах меня конечно порадовали. У нас во дворе вратари лучше играют.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.07.2023 в 11:45
То кроти зіграли на контору, коли влетіли 0-5 грекам?
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scorpius (Ck)
17.07.2023 в 12:21
Казалось бы, причем тут кроты)))
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LiveDK (Kyiv)
17.07.2023 в 10:39
Який він інсайдерський? То вигрібна яма з фейковими повідомленнями!!!
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