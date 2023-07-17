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"Динамо использовали". Инсайдерский телеграмм-канал обвинил спарринг-партнера киевлян в игре на контору
Интересная ситуация
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Продинамовский телеграмм-канал "Динамо Киев Inside", известный своими инсайдами из жизни столичного клуба, заявил, что "Арис" во вчерашнем спарринге против киевлян играл на контору. Доказательством этого являются голы, пропущенные киприотами на последних минутах матча.
"Никогда. Никогда не выбирайте в спарринг-партнёры киприотов средней руки. Чемпионата, на 120% захваченного чёрными букмекерами-азиатами. Спросите Хацкевича.
Позорные 0:4 с двумя поздними голами. Просто посмотрите за действиями защиты и вратарей "Ариса" при пропущенных голах. Откройте линии на азиатских конторах. "Динамо" использовали. Втёмную или нет - вопрос. Запах так себе. Дали заработать киприотам, взамен получили сомнительный опыт", - говорится в посте.
Напомним, что "Арис" в прошлом сезоне стал чемпионом Кипра.
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