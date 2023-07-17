Вице-президент Ворсклы: Наши потери – это Василий Кравец и, судя по всему, Сефери

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак в интервью программе "Футбольный формат" на телеканале Espreso.TV рассказал о ситуации вокруг албанца Таулянта Сефери.

- Потери "Ворсклы" [в межсезонье – примечание] – это Василий Кравец и, судя по всему, Таулянт Сефери. По тем данным, которые на сегодняшний день есть, в рамках контрактных отношений, мы идем на встречу Сефери. У него есть очень шикарное предложение из ОАЭ. Там комбинация подписанных договоров, клаусул и всего прочего. У "Ворсклы" будут доходы. Мы не можем, скажем так, в рамках сумм, которые предлагаются игроку, его удержать. Поэтому будем максимально стоять на том, чтобы были выплачены прописанные в контрактах клаусулы. Речь идет о годичной аренде с определенной выплатой за эту аренду.

День-два-три – и эта история будет публично озвучена. Пока ведутся переговоры, - сказал Олег Лысак.