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Вице-президент Ворсклы: Наши потери – это Василий Кравец и, судя по всему, Сефери
Полтавчане теряют еще одного лидера
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак в интервью программе "Футбольный формат" на телеканале Espreso.TV рассказал о ситуации вокруг албанца Таулянта Сефери.
- Потери "Ворсклы" [в межсезонье – примечание] – это Василий Кравец и, судя по всему, Таулянт Сефери. По тем данным, которые на сегодняшний день есть, в рамках контрактных отношений, мы идем на встречу Сефери. У него есть очень шикарное предложение из ОАЭ. Там комбинация подписанных договоров, клаусул и всего прочего. У "Ворсклы" будут доходы. Мы не можем, скажем так, в рамках сумм, которые предлагаются игроку, его удержать. Поэтому будем максимально стоять на том, чтобы были выплачены прописанные в контрактах клаусулы. Речь идет о годичной аренде с определенной выплатой за эту аренду.
День-два-три – и эта история будет публично озвучена. Пока ведутся переговоры, - сказал Олег Лысак.
Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что Таулянт Сефери с вероятностью 99 процентов больше не сыграет за "Ворсклу". Албанец не приступил к подготовке к сезону вместе с командой.
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