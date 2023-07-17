  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вице-президент Ворсклы: Наши потери – это Василий Кравец и, судя по всему, Сефери
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вице-президент Ворсклы: Наши потери – это Василий Кравец и, судя по всему, Сефери

Премьер-лига
(1 голосов)

Полтавчане теряют еще одного лидера

Вице-президент Ворсклы: Наши потери – это Василий Кравец и, судя по всему, Сефери

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак в интервью программе "Футбольный формат" на телеканале Espreso.TV рассказал о ситуации вокруг албанца Таулянта Сефери.

- Потери "Ворсклы" [в межсезонье – примечание] – это Василий Кравец и, судя по всему, Таулянт Сефери. По тем данным, которые на сегодняшний день есть, в рамках контрактных отношений, мы идем на встречу Сефери. У него есть очень шикарное предложение из ОАЭ. Там комбинация подписанных договоров, клаусул и всего прочего. У "Ворсклы" будут доходы. Мы не можем, скажем так, в рамках сумм, которые предлагаются игроку, его удержать. Поэтому будем максимально стоять на том, чтобы были выплачены прописанные в контрактах клаусулы. Речь идет о годичной аренде с определенной выплатой за эту аренду.

День-два-три – и эта история будет публично озвучена. Пока ведутся переговоры, - сказал Олег Лысак.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что Таулянт Сефери с вероятностью 99 процентов больше не сыграет за "Ворсклу". Албанец не приступил к подготовке к сезону вместе с командой.

По теме
yellow-arrow
Шахтер пока не побеждал, Днепр-1 только выигрывает. Таблица спаррингов клубов УПЛ
yellow-arrow
Колос одержал победу над Мариуполем в спарринге
yellow-arrow
"Динамо использовали". Инсайдерский телеграмм-канал обвинил спарринг-партнера киевлян в игре на контору
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Таулянт Сефери
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде