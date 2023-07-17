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Матч 1 тура УПЛ Верес - Полесье перенесли в Житомир
Игра должна была состояться в Ровно
Фото - ФК Полесье
Поединок стартового тура украинской Премьер-лиги между
Прессслужба "народного клуба" информирует, что "Верес" пошел на уступки "Полесью", для которого это будет дебютная игра в высшем украинском дивизионе, и согласился на перенос матча в Житомир.
Дата и время начала игры остаются прежними: 28 июля в 19:00. Соответственно, матч второго круга, который должен состояться 2 декабря, будет принимать Ровно.
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