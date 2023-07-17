Матч 1 тура УПЛ Верес - Полесье перенесли в Житомир

Поединок стартового тура украинской Премьер-лиги между "Вересом" и "Полесьем" состоится в Житомире, а не в Ровно, как планировалось изначально.

Прессслужба "народного клуба" информирует, что "Верес" пошел на уступки "Полесью", для которого это будет дебютная игра в высшем украинском дивизионе, и согласился на перенос матча в Житомир.

Дата и время начала игры остаются прежними: 28 июля в 19:00. Соответственно, матч второго круга, который должен состояться 2 декабря, будет принимать Ровно.