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Матч 1 тура УПЛ Верес - Полесье перенесли в Житомир

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра должна была состояться в Ровно

Матч 1 тура УПЛ Верес - Полесье перенесли в Житомир

Фото - ФК Полесье

UA-Футбол
Новина українською

Поединок стартового тура украинской Премьер-лиги между "Вересом" и "Полесьем" состоится в Житомире, а не в Ровно, как планировалось изначально.

Прессслужба "народного клуба" информирует, что "Верес" пошел на уступки "Полесью", для которого это будет дебютная игра в высшем украинском дивизионе, и согласился на перенос матча в Житомир.

Дата и время начала игры остаются прежними: 28 июля в 19:00. Соответственно, матч второго круга, который должен состояться 2 декабря, будет принимать Ровно.

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В статье: Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
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