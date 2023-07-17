Минай подписал защитника ЛНЗ

"Минай" объявил о подписании контракта с защитником Игорем Солдатом. Клубная пресс-служба сообщает, что сделка рассчитана на один сезон.

В предыдущем чемпионате Солдат выступал за "ЛНЗ" в Первой лиге. На уровне УПЛ защитник ранее успел поиграть за "Верес". также он имеет опыт выступлений в "Ингульце", альчевской "Стали", "Десне" и "Горняке".