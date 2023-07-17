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Минай подписал защитника ЛНЗ
Игрок с опытом
Фото: ФК Минай / Автор невідомий
"Минай" объявил о подписании контракта с защитником Игорем Солдатом. Клубная пресс-служба сообщает, что сделка рассчитана на один сезон.
В предыдущем чемпионате Солдат выступал за "ЛНЗ" в Первой лиге. На уровне УПЛ защитник ранее успел поиграть за "Верес". также он имеет опыт выступлений в "Ингульце", альчевской "Стали", "Десне" и "Горняке".
Для "Миная" это уже шестой новичок во время текущего
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