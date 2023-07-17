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Телепула никогда не будет. Стоимость трансляций матчей, где смотреть новый сезон. ВИДЕО
О наболевшем
Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол
Главный срач УПЛ на каждый сезон – единый телевизионный пул клубов УПЛ. В этом сезоне мы докатились до того, что клубы едва ли не сами будут снимать свои матчи. Что произошло, как работает футбольное медиа, сколько это все стоит и какие варианты есть у украинских футбольных клубов? Разгребаем срач этого межсезонья.
00:00 Зачем я здесь вас собрал?
01:07 Как сделать успешное УПЛ ТВ?
02:14 Сколько стоит трансляция? Почему футболисты против качественного контента?
06:10 Сколько человек смотрят футбол на ютубе?
09:54 Какие позиции клубов УПЛ? У клубов только два варианта / Заключение
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