Телепула никогда не будет. Стоимость трансляций матчей, где смотреть новый сезон. ВИДЕО

Главный срач УПЛ на каждый сезон – единый телевизионный пул клубов УПЛ. В этом сезоне мы докатились до того, что клубы едва ли не сами будут снимать свои матчи. Что произошло, как работает футбольное медиа, сколько это все стоит и какие варианты есть у украинских футбольных клубов? Разгребаем срач этого межсезонья.

00:00 Зачем я здесь вас собрал?

01:07 Как сделать успешное УПЛ ТВ?

02:14 Сколько стоит трансляция? Почему футболисты против качественного контента?

06:10 Сколько человек смотрят футбол на ютубе?

09:54 Какие позиции клубов УПЛ? У клубов только два варианта / Заключение

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