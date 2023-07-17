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Полесье разорвало контракт с голкипером

Премьер-лига
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Антон Яшков покинул житомирскую команду

Полесье разорвало контракт с голкипером

polissyafc.com

Новина українською

Житомирское "Полесье" объявило о приращении сотрудничества с 31-летним вратарем Антоном Яшковым.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Яшков дебютировал за "Полесье" в октябре 2020 года. Всего за житомирскую команду он сыграл в 13 матчах, в пяти из которых смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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В статье: Антон Яшков Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся

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