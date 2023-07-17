Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье разорвало контракт с голкипером
Антон Яшков покинул житомирскую команду
polissyafc.com
Житомирское "
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Яшков дебютировал за "Полесье" в октябре 2020 года. Всего за житомирскую команду он сыграл в 13 матчах, в пяти из которых смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Полісся
Популярное сейчас
- Автобус с игроками российского клуба чуть не провалился в воду при взрыве на Крымском мосту
- Шахтер пока не побеждал, Днепр-1 только выигрывает. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- "Крымский мост – конструкция лишняя". В ГУР отреагировали на обрушение пролета, появились новые фото
- Черноморец: четыре гола от команды первой лиги
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн