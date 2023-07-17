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УПЛ-ТВ: Клубы провели очередное совещание и должны определиться до среды

Премьер-лига
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Интересно, что из всего этого получится

УПЛ-ТВ: Клубы провели очередное совещание и должны определиться до среды

Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Сегодня, 17 июля, представители клубов УПЛ в очередной раз собрались, чтобы обсудить создание так называемого УПЛ-ТВ.

На сборе присутствовали 13 клубов УПЛ (все – кроме "одноплюсников") и ТаТоТаке сообщает краткие итоги этого совещания.

  • Так, по данным источника, XSport сделал предложение контракта по системе 3+2, но пока без детального бизнес-плана.
  • "Рух" готов взять на себя финансовую ответственность за реализацию проекта УПЛ ТВ.
  • Клубы взяли некоторое время на раздумья и должны определиться к полудню среды.

Также отмечается, что предварительно, после решения президента Полесья Геннадия Буткевича "кушать торт вместе" в совещании должны были участвовать 10 клубов. "Колос", "Верес" и "Кривбасс" изначально склонялись к созданию собственного контента. Но после предложения к мероприятию присоединились все, кроме "одноплюсников".

Более того, "Колос" впервые за историю аналогичных совещаний, представлял лично президент – Андрей Засуха.

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В статье: Украинская Премьер-лига телепул УПЛ ТВ
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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K-Spirit (Киев)
17.07.2023 в 18:54
Бізнес-план нет, но объединятся надо. Вокруг торта или дерьма?
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