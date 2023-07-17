УПЛ-ТВ: Клубы провели очередное совещание и должны определиться до среды

Сегодня, 17 июля, представители клубов УПЛ в очередной раз собрались, чтобы обсудить создание так называемого УПЛ-ТВ.

На сборе присутствовали 13 клубов УПЛ (все – кроме "одноплюсников") и ТаТоТаке сообщает краткие итоги этого совещания.

Так, по данным источника, XSport сделал предложение контракта по системе 3+2, но пока без детального бизнес-плана.

XSport сделал предложение контракта по системе 3+2, но пока без детального бизнес-плана. "Рух" готов взять на себя финансовую ответственность за реализацию проекта УПЛ ТВ.

Клубы взяли некоторое время на раздумья и должны определиться к полудню среды.

Также отмечается, что предварительно, после решения президента Полесья Геннадия Буткевича "кушать торт вместе" в совещании должны были участвовать 10 клубов. "Колос", "Верес" и "Кривбасс" изначально склонялись к созданию собственного контента. Но после предложения к мероприятию присоединились все, кроме "одноплюсников".

Более того, "Колос" впервые за историю аналогичных совещаний, представлял лично президент – Андрей Засуха.