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Футбольный сезон в Украине начнется без болельщиков, - СМИ
Главная причина запрета на посещение стадионов — отсутствие политической ответственности
фото из свободных источников
Новый сезон 2023/24 в украинском профессиональном футболе с вероятностью в 99% начнется при пустых трибунах, сообщает Sport Arena.
Предварительно, вопрос о допуске болельщиков на трибуны в матчах
Главная причина запрета на посещение стадионов — отсутствие политической ответственности за присутствие фанатов на аренах Украины во время полномасштабной войны с Россией.
Напомним, что сезон 2022/23 в УПЛ и ПФЛ прошел без зрителей на трибунах. При этом ряд клубов неоднократно был замечен в пропуске болельщиков на стадионы, после чего КДК УАФ накладывал на клубы штрафные санкции.
Сезон УПЛ 2023/24 начнется 28 июля. В этот же день начнется и сезон в Первой лиге. Вторая лига стартует неделей позже — 6 августа.
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