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Футбольный сезон в Украине начнется без болельщиков, - СМИ

Премьер-лига
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Главная причина запрета на посещение стадионов — отсутствие политической ответственности

Футбольный сезон в Украине начнется без болельщиков, - СМИ

фото из свободных источников

Новина українською

Новый сезон 2023/24 в украинском профессиональном футболе с вероятностью в 99% начнется при пустых трибунах, сообщает Sport Arena.

Предварительно, вопрос о допуске болельщиков на трибуны в матчах УПЛ и ПФЛ не будет подниматься в УАФ до середины осени.

Главная причина запрета на посещение стадионов — отсутствие политической ответственности за присутствие фанатов на аренах Украины во время полномасштабной войны с Россией.

Напомним, что сезон 2022/23 в УПЛ и ПФЛ прошел без зрителей на трибунах. При этом ряд клубов неоднократно был замечен в пропуске болельщиков на стадионы, после чего КДК УАФ накладывал на клубы штрафные санкции.

Сезон УПЛ 2023/24 начнется 28 июля. В этот же день начнется и сезон в Первой лиге. Вторая лига стартует неделей позже — 6 августа.

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В статье: Первая лига Вторая лига Украинская Премьер-лига война с россией
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Источник:
Sport Arena

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