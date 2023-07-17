  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Киев в приоритете. В Заре рассказали, где команда планирует проводить домашние матчи УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киев в приоритете. В Заре рассказали, где команда планирует проводить домашние матчи УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Среди вариантов резервной арены – Львов и Ужгород

Киев в приоритете. В Заре рассказали, где команда планирует проводить домашние матчи УПЛ

Новина українською

О том, где планирует проводить свои домашние матчи в УПЛ в грядущем сезоне "Заря" рассказал начальник луганской команды "Заря" Игорь Гузь.

"Учитывая, что нашей тренировочной базой стал Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного (бывший РВУФК), хотели бы проводить домашние матчи в столице. Приоритетный вариант – стадион ФК "Левый берег". Желательно – на весь чемпионат.

Что касается резервной арены, то сейчас конкретного решения нет – ведем переговоры. Среди вариантов – Львов и Ужгород. Окончательное решение будет принято после того, как узнаем соперников в Лиге Европы и определимся с логистикой на осень", - сказал Гузь.

Напомним, что домашние еврокубковые матчи "Заря" будет проводить в Польше.

По теме
yellow-arrow
Заря еще не договорилась с Шахтером по аренде Чеха, Герреро и Данченко работают индивидуально
yellow-arrow
Полесье разорвало контракт с голкипером
yellow-arrow
Футбольный сезон в Украине начнется без болельщиков, - СМИ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде