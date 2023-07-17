Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киев в приоритете. В Заре рассказали, где команда планирует проводить домашние матчи УПЛ
Среди вариантов резервной арены – Львов и Ужгород
О том, где планирует проводить свои домашние матчи в УПЛ в грядущем сезоне "Заря" рассказал начальник луганской команды "
"Учитывая, что нашей тренировочной базой стал Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного (бывший РВУФК), хотели бы проводить домашние матчи в столице. Приоритетный вариант – стадион ФК "Левый берег". Желательно – на весь чемпионат.
Что касается резервной арены, то сейчас конкретного решения нет – ведем переговоры. Среди вариантов – Львов и Ужгород. Окончательное решение будет принято после того, как узнаем соперников в Лиге Европы и определимся с логистикой на осень", - сказал Гузь.
Напомним, что домашние еврокубковые матчи
Популярное сейчас
- Автобус с игроками российского клуба чуть не провалился в воду при взрыве на Крымском мосту
- Фанаты ПСЖ обещают "отрезать три пальца" Влаховичу, если он переедет в Париж
- "Крымский мост – конструкция лишняя". В ГУР отреагировали на обрушение пролета, появились новые фото
- Шахтер пока не побеждал, Днепр-1 только выигрывает. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана