Киев в приоритете. В Заре рассказали, где команда планирует проводить домашние матчи УПЛ

О том, где планирует проводить свои домашние матчи в УПЛ в грядущем сезоне "Заря" рассказал начальник луганской команды " Заря " Игорь Гузь.

"Учитывая, что нашей тренировочной базой стал Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного (бывший РВУФК), хотели бы проводить домашние матчи в столице. Приоритетный вариант – стадион ФК "Левый берег". Желательно – на весь чемпионат.

Что касается резервной арены, то сейчас конкретного решения нет – ведем переговоры. Среди вариантов – Львов и Ужгород. Окончательное решение будет принято после того, как узнаем соперников в Лиге Европы и определимся с логистикой на осень", - сказал Гузь.