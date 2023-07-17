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Новым генеральным партнером Днепра-1 стала авиакомпания Windrose

Премьер-лига
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Днепряне нашли нового генерального спонсора

Новым генеральным партнером Днепра-1 стала авиакомпания Windrose

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" объявил о том, что в новом сезоне 2023/24 генеральным партнером клуба будет украинская авиакомпания Windrose.

Логотип компании будет украшать форму команды.

Напомним, что в прошлом сезоне генеральным спонсором "Днепра-1" была букмекерская компания Parimatch, однако после того как на нее были наложены санкции СНБО, клуб прекратил сотрудничество с этим спонсором.

Windrose - украинская авиакомпания, которая была основана в 2003 году и занимается организацией корпоративных, туристических и VIP-рейсов. Базовым аэропортом Windrose является международный аэропорт "Борисполь", а штаб-квартира находится в Киеве.

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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