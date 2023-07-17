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Новым генеральным партнером Днепра-1 стала авиакомпания Windrose
Днепряне нашли нового генерального спонсора
scdnipro1.com.ua
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Логотип компании будет украшать форму команды.
Напомним, что в прошлом сезоне генеральным спонсором "Днепра-1" была букмекерская компания Parimatch, однако после того как на нее были наложены санкции СНБО, клуб прекратил сотрудничество с этим спонсором.
Windrose - украинская авиакомпания, которая была основана в 2003 году и занимается организацией корпоративных, туристических и VIP-рейсов. Базовым аэропортом Windrose является международный аэропорт "Борисполь", а штаб-квартира находится в Киеве.
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