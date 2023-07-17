Премьер-лига
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Все 16 клубов УПЛ готовы объединить беттинговые права в единый продукт
Хоть здесь у клубов полное согласие
Фото - Анатолій Спиця
Все 16 клубов
Отмечается, что в финальный бет-пакет войдут права не только на УПЛ, но и турнир U-19, Первую и Вторую лиги, женское первенство и футзал.
Напомним, что в минувшем сезоне титульным партнером УПЛ и сборной Украины был VBET.
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Источник:ТаТоТаке
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