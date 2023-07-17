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Все 16 клубов УПЛ готовы объединить беттинговые права в единый продукт

Премьер-лига
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Хоть здесь у клубов полное согласие

Все 16 клубов УПЛ готовы объединить беттинговые права в единый продукт

Фото - Анатолій Спиця

Новина українською

Все 16 клубов УПЛ, в том числе троица из фракции "плюсов", готовы объединить беттинговые права в единый продукт, чтобы выйти на тендер, сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что в финальный бет-пакет войдут права не только на УПЛ, но и турнир U-19, Первую и Вторую лиги, женское первенство и футзал.

Напомним, что в минувшем сезоне титульным партнером УПЛ и сборной Украины был VBET.

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В статье: Украинская Премьер-лига
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Источник:
ТаТоТаке

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