Все 16 клубов УПЛ готовы объединить беттинговые права в единый продукт

Все 16 клубов УПЛ , в том числе троица из фракции "плюсов", готовы объединить беттинговые права в единый продукт, чтобы выйти на тендер, сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что в финальный бет-пакет войдут права не только на УПЛ, но и турнир U-19, Первую и Вторую лиги, женское первенство и футзал.

Напомним, что в минувшем сезоне титульным партнером УПЛ и сборной Украины был VBET.