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С Puma на Macron. ЛНЗ сменил технического спонсора

Премьер-лига
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Скоро клуб представит новую форму на сезоне

С Puma на Macron. ЛНЗ сменил технического спонсора

fc-lnz.com

Новина українською

Новичок УПЛ черкасский ЛНЗ сообщил, что в новом сезоне у команды будет новый технический спонсор.

В сезоне 2023/24 команда будет выступать в одежде от итальянского бренда Macron.

Команда уже получила первую экипировку, а вскоре клуб официально представит новую игровую форму.

Напомним, что в минувшем сезоне, по итогам которого команда смогла подняться в элиту, техническим спонсором ЛНЗ была компания Puma.

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В статье: ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ЛНЗ

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