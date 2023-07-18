С Puma на Macron. ЛНЗ сменил технического спонсора

Новичок УПЛ черкасский ЛНЗ сообщил, что в новом сезоне у команды будет новый технический спонсор.

В сезоне 2023/24 команда будет выступать в одежде от итальянского бренда Macron.

Команда уже получила первую экипировку, а вскоре клуб официально представит новую игровую форму.

Напомним, что в минувшем сезоне, по итогам которого команда смогла подняться в элиту, техническим спонсором ЛНЗ была компания Puma.