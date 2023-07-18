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С Puma на Macron. ЛНЗ сменил технического спонсора
Скоро клуб представит новую форму на сезоне
fc-lnz.com
Новичок УПЛ черкасский
В сезоне 2023/24 команда будет выступать в одежде от итальянского бренда Macron.
Команда уже получила первую экипировку, а вскоре клуб официально представит новую игровую форму.
Напомним, что в минувшем сезоне, по итогам которого команда смогла подняться в элиту, техническим спонсором ЛНЗ была компания Puma.
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Источник:ЛНЗ
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